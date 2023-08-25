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Giriş Tarihi: 26.8.2023

Pitbull saldırısında ağır yaralandı

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Pitbull saldırısında ağır yaralandı
İSTANBUL Bakırköy'de pitbull cinsi köpeğin saldırısında bacağından yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Pazar günü Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'ndeki bir iş merkezinin garaj kapısının önünden geçen Ahmet D.'ye orada bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı. Bacağından ciddi şekilde yaralanan Ahmet D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Köpeğin sahiplerinden Elif Y. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Emre A.'nın da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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Pitbull saldırısında ağır yaralandı
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