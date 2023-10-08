Pitbull saldırısından zor kurtuldu

İstanbul Bahçelievler'de Melih Baki Güler (21), pitbull cinsi bir köpeğin bir kediyi boğduğu anlara müdahale edince pitbullun saldırısı sonucu yaralandı. Olay geçen perşembe günü Fevzi Çakmak Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yaşandı. Melih Baki Güler, Çin aslanı cinsi iki köpeğini gezdirmeye çıkardı. Bir kediyi boğmakta olan pitbull köpeği fark eden Güler. hiç düşünmeden köpeğin üzerine atlayıp tasmasından tuttu. O sırada köpek, Güler'in sol elini ısırdı ve bir süre yerde sürükledi. Güler'in yanındaki arkadaşı Bedirhan Yalçın ve iki köpeğine de saldıran pitbull güçlükle kontrol altına alındı. Köpeğin saldırdığı kedi telef olurken, elinden ve bacağından yaralanan Güler hastaneye kaldırıldı. Güler, saldırıdan sonra kaçan pitbullun sahibi hakkında şikayetçi oldu. Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Güler, "Saldırı sonrası fenalaşıp kendimden geçmişim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Tedavim yapıldı ama yara izleri hâlâ duruyor" dedi.