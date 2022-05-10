Pitbull silah sayıldı sahibi tutuklandı

Ankara'da, 4 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Y. tutuklanırken, köpek ise silah sayıldı. Çankaya'da 3 Mayıs'ta pitbull cinsi köpek, tasmasız bir şekilde sitenin bahçesine dolaştığı sırada 4 apartman sakinine saldırdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay sonrasında saldırıya uğrayan vatandaşlar, köpeğin sahibi Umut Batuhan Y.'den şikâyetçi oldu.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "olası kastla silahla yaralamak"tan hakkında işlem yapılan Umut Batuhan Y. tutuklandı. Umut Batuhan Y.'yi tutuklama kararında, pitbull cinsi köpek silah olarak sayıldı. Savcının tutuklama talebinde, fiil nedeniyle bir kişinin yaralanmasının "taksirle yaralama" suçunu oluşturacağı aktarıldı.Umut Batuhan Y.'nin tasmalı olarak sitenin içine soktuğu köpeği, tasmasız bir şekilde site önüne bırakmasının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan ziyade, bilerek ve isteyerek köpeğin başkalarına zarar verebileceğini düşünerek ne olursa olsun düşüncesiyle kasıtlı bir şekilde hareket ettiğini gösterdiği kaydedildi.