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Giriş Tarihi: 21.2.2022

‘Pıtır’, kalp masajıyla hayata döndü

‘Pıtır’, kalp masajıyla hayata döndü
Esenler'de çatı katında çıkan yangında binada mahsur kalan kedi, itfaiye görevlilerince kalp masajıyla hayata döndürüldü. Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Her iki apartmanda oturanlar dairelerini terk ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenen kediyi kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Gözyaşlarıyla 'Pıtır' isimli kedisine sarılan Murat Şahin, "Ev yansın önemli değil, kedim kurtuldu ya başka bir şey istemiyorum. Ona bir şey olsaydı çok üzülürdüm. Kedimi itfaiye ekipleri kurtardı. Allah onlardan razı olsun'' diye konuştu. AA

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‘Pıtır’, kalp masajıyla hayata döndü
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