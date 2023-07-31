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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Pizzacıda dehşet...1 kadın öldü, 1 kadın yaralı

Pizza restoranı çalışanı genç, iş arkadaşı 2 kadına kurşun yağdırdı. Saldırıda Sultan Zencirci olay yerinde yaşamını yitirdi, Gül D. ise yaralandı

Mehmet Ali ERBAŞ
Pizzacıda dehşet...1 kadın öldü, 1 kadın yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pizza restoranında kurye olarak çalışan Ferhat K., iş arkadaşları Sultan Zencirci (27) ve Gül D.'ye (45) silahla ateş etti. Sultan Zencirci olay yerinde yaşamını yitirdi, Gül D. ise yaralandı. Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir pizza restoranında meydana geldi. İstasyon Caddesi üzerindeki bir pizza restoranında çalışan Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı restoranda çalıştığı iş arkadaşları Sultan Zencirci (27) ve Gül D.'ye (45) ruhsatsız silahıyla ateş etti. Her iki kadın kanlar içinde yerde kalırken, Ferhat K. ise motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Sultan Zencirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Gül D.'nin de yaralandığını belirledi. Gül D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay ardından jandarma ekiplerinin yoğun çalışmasıyla şüpheli Ferhat K. suç unsuru tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Pizzacıda dehşet...1 kadın öldü, 1 kadın yaralı
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