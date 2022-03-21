PKK Marşı okuyan 4 kişi gözaltında!

Kocaeli Gebze İlçesinde HDP ilçe Başkanlığı tarafından Mevlana Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirilen nevruz kutlamaları esnasında, PKK Terör örgütüne ait sözde marşı okuyarak propaganda yapan 4 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Valiliği tarafından konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"9 Mart 2022 Cumartesi günü HDP Gebze İlçe Başkanlığı organizesinde ilimiz Gebze ilçesi Mevlana Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirilen "Nevruz Kutlaması" programı; aralarında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP İl/İlçe parti mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 350 kişinin katılımıyla saat:13.00 itibariyle normal olarak başlamıştır.Nevruz kutlama programı, yapılan konuşmaların ve müzik dinletisinin akabinde saat:14.40 itibariyle sona ermiştir. Etkinlik esnasında kendi aralarında PKK terör örgütünün sözde marşı olarak nitelendirilen marşı okuyarak terör propagandası yaptığı güvenlik güçlerimizce tespit edilen 4 şüpheli şahıs program bitiminde dağılımlar esnasında Terörle Mücadele Şube ekiplerince yakalanmış ve haklarında işlemlere başlanmış olup, işlemlerin tamamlanmasına müteakiben Adli Makamlara sevk edileceklerdir."