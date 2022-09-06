PKK nefes alamaz hale getirildi! 82 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Eren Operasyonları başlatıldı. Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ile Güvenlik Korucularının görev aldığı EREN operasyonları kapmasında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara ve sığınakta 144 adet mayın/EYP, 275 adet uzun namlulu silah, 548 adet el bombası, 62 bin 141 adet mühimmat ile 5 tondan fazla patlayıcı madde ele geçirildi.





TENDÜREK DAĞI TERÖRDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ

Tendürek Dağının teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından didik didik aranması neticesinde; 1'i ana kamp alanı olmak üzere toplam 4 sığınak ve mağarada; 9 mayın/EYP, 26 uzun namlulu silah, 21 adet el bombası, 3 bin 231 adet mühimmat, 20 kilogram patlayıcı madde, 126 fünye, 3 telsiz ve 632 kg gıda maddesi ele geçirildi.