Haberler Yaşam Haberleri PKK nefes alamaz hale getirildi! 82 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 6.9.2022 14:27 Son Güncelleme: 6.9.2022 14:34

PKK nefes alamaz hale getirildi! 82 terörist etkisiz

Şehit Eren Bülbül’ün anısına başlatılan Eren Operasyonlarında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 144 mayın/EYP, 275 uzun namlulu silah, 548 el bombası ve 62 bin adet mühimmat ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK nefes alamaz hale getirildi! 82 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Eren Operasyonları başlatıldı. Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ile Güvenlik Korucularının görev aldığı EREN operasyonları kapmasında bu yıl; 82 terörist etkisiz hale getirildi, 720 mağara ve sığınakta 144 adet mayın/EYP, 275 adet uzun namlulu silah, 548 adet el bombası, 62 bin 141 adet mühimmat ile 5 tondan fazla patlayıcı madde ele geçirildi.



TENDÜREK DAĞI TERÖRDEN TAMAMEN TEMİZLENDİ
Tendürek Dağının teröristlerden tamamen temizlenmesinin ardından didik didik aranması neticesinde; 1'i ana kamp alanı olmak üzere toplam 4 sığınak ve mağarada; 9 mayın/EYP, 26 uzun namlulu silah, 21 adet el bombası, 3 bin 231 adet mühimmat, 20 kilogram patlayıcı madde, 126 fünye, 3 telsiz ve 632 kg gıda maddesi ele geçirildi.

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PKK nefes alamaz hale getirildi! 82 terörist etkisiz
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