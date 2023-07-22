PKK’nın tahrip ettiği kilisede 8 yıl sonra ilk ayin yapıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Fatih Paşa Mahallesi'nde bulunan ve kentin simgelerinden biri olan, 1600 yıllık Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi, PKK'nın sözde özerklik bahanesiyle 2015'te başlattığı hendek olaylarında, patlayıcılar nedeniyle zarar gördü. Güvenlik güçlerinin kenti teröristlerden temizlemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen "Sur İhya Projesi" kapsamında kilise de devlet tarafından onarıldı. Onarımın ardından geçen ay yeniden kapılarını ziyaretçilerine açan kilisede 8 yıl aradan sonra ilk ayin de önceki gün yapıldı.Şırnaklı olan ve doğup büyüdüğü bölgeyi gezmeye gelen Fransa'daki Keldanilerin ruhani lideri Papaz Mikail Duman'ın yönettiği ayin sırasında, yerli ve yabancı turistlerin kiliseye ziyareti de devam etti. Duman, yaklaşık bir saat süren tütsülerin de yakıldığı ayin boyunca İncil okuyup dua etti, ilahiler okundu. Ayine katılanlar daha sonra Papaz Mikail Duman ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayin sonrası konuşan Duman, "Burada bulunduğum için çok mutluyum" derken, Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı ise "Keldani cemaati adına kiliseyi restore ederek tekrardan ziyarete açılmasını sağlayan devlete teşekkür ederiz" diye konuştu.. Fransa'da yaşayan ve Papa Francis'in onayıyla kiliseye atanan Peder Sabri Anar'ın ise 15 gün sonra Diyarbakır'a gelerek görevine başlaması bekleniyor.