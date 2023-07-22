Haberler Yaşam Haberleri PKK’nın tahrip ettiği kilisede 8 yıl sonra ilk ayin yapıldı
Giriş Tarihi: 23.7.2023

PKK’nın tahrip ettiği kilisede 8 yıl sonra ilk ayin yapıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
PKK’nın tahrip ettiği kilisede 8 yıl sonra ilk ayin yapıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Fatih Paşa Mahallesi'nde bulunan ve kentin simgelerinden biri olan, 1600 yıllık Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi, PKK'nın sözde özerklik bahanesiyle 2015'te başlattığı hendek olaylarında, patlayıcılar nedeniyle zarar gördü. Güvenlik güçlerinin kenti teröristlerden temizlemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen "Sur İhya Projesi" kapsamında kilise de devlet tarafından onarıldı. Onarımın ardından geçen ay yeniden kapılarını ziyaretçilerine açan kilisede 8 yıl aradan sonra ilk ayin de önceki gün yapıldı.



Şırnaklı olan ve doğup büyüdüğü bölgeyi gezmeye gelen Fransa'daki Keldanilerin ruhani lideri Papaz Mikail Duman'ın yönettiği ayin sırasında, yerli ve yabancı turistlerin kiliseye ziyareti de devam etti. Duman, yaklaşık bir saat süren tütsülerin de yakıldığı ayin boyunca İncil okuyup dua etti, ilahiler okundu. Ayine katılanlar daha sonra Papaz Mikail Duman ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayin sonrası konuşan Duman, "Burada bulunduğum için çok mutluyum" derken, Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı ise "Keldani cemaati adına kiliseyi restore ederek tekrardan ziyarete açılmasını sağlayan devlete teşekkür ederiz" diye konuştu.. Fransa'da yaşayan ve Papa Francis'in onayıyla kiliseye atanan Peder Sabri Anar'ın ise 15 gün sonra Diyarbakır'a gelerek görevine başlaması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil'den CHP'ye Halk Tv isyanı: Türk basın tarihinin en hazin belgesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı
SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu İstanbul'da!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Burası Afrika değil, Marmaris
Başkan Erdoğan, 'İlk adım Berat Bey döneminde atıldı' demişti! Albayrak, İsrail ile görüşmeleri kitabında satır satır anlattı: Enerji köprüsü Türkiye
Evdeki Hamam Böceği Yuvası Nasıl Bulunur? Hamam Böceği Eve Nereden Girer, Yuvası Nerede Olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK’nın tahrip ettiği kilisede 8 yıl sonra ilk ayin yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA