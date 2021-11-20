Haberler Yaşam Haberleri PKK'ya bir darbe daha! Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 20.11.2021 15:55

PKK'ya bir darbe daha! Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK’ya bir darbe daha! Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde iki Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

MSB'den yapılan açıklamada:

"Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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PKK'ya bir darbe daha! Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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