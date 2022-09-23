PKK’yı öven Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli birimlerde görev yapan 10 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımlara ilişkin soruşturma başlatıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Başsavcılığın koordinesinde 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı verilen karara itiraz etti. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Başsavcılığın itirazı üzerine S.M , M. E.İ ve D.B'nin tutuklanmasına karar verdi.