PKK/YPG’nin havanları ile şehit olan 12 kişi unutulmadı!

2019 yılında TSK tarafından Suriye'deki terör örgütüne yönelik "Barış Pınarı Harekâtı" operasyonu başlatmıştı. Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG/PYD terör örgütü tarafından siviller hedef alınarak, Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havanların patlaması sonucu sokaklarda yürüyen ve evlerinin önünde oturan 12 vatandaş şehit olmuş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Şehitlerin ikinci yıl dönümü nedeniyle Nusaybin Çağ Çağ Barajı'nda mevlit verildi. Anma programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de katıldı. Nusaybin DSİ Aile Piknik Tesisleri'nde, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen mevlit programına, 12 şehit vatandaşın aileleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okutuldu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından da şehitler için dualar okundu.



ŞEHİT YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI



Şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü, duygulu anların yaşandığı programda, Suriyeli Cahide Hamut saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki oğlu Dara Ali için Kürtçe ağıt yaktı. Bakan Yardımcısı Öncü ve Vali Demirtaş, şehit yakınları ile tek tek görüştü, onları teselli ederek başsağlığında bulundu.

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, böyle elim bir olay nedeniyle ilçede bulunmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Ancak biz büyük bir milletiz. Barış, kardeşlik, dostluk ve birlikteliğin sembolü olan bir memleketteyiz. Kahramanlarımız geçmişte de bugün de vatanın bölünmez bütünlüğü için canı pahasına mücadele ederek, birlikteliğimizin devamını sağlamıştır. Bu birliktelik her daim devam edecek" dedi. Öncü, tüm şehitleri rahmetle andıklarını, geride kalan yakınlarına da sabır ve sağlıklı bir ömür dilediklerini belirtti. Öncü, dün Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle zırhlı araca yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.