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Giriş Tarihi: 28.6.2022 21:15

Plajda dehşet saçan zanlı yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Plajda dehşet saçan zanlı yakalandı

Muğla Seydikemer’deki plajda, mısır tezgahını kurşun yağmuruna tutan ve  bir kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan şüpheli E.A. yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Özlen Plajında, mısır satan Mustafa Akçaal (50) ve oğlu Bahadır Akçaal (21) ile E.A. arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan E.A., pompalı tüfekle mısır tezgahına ateş açmıştı. Olayda Bahadır Akçaal hayatını kaybetmiş, Mustafa Akçaal ile yanlarındaki Ramazan Takar (48) yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A.'nın kaçış yönündeki 30 farklı güvenlik kamerası kaydını incelmeye aldı. Saatlerce görüntüyü titizlikle inceleyen ekipler, şüphelinin kaçtığı aracı tespit etti. Ekipler, olayı gerçekleştiren E.A.'yı aynı mahalledeki yakınlarının yanında yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Plajda dehşet saçan zanlı yakalandı
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