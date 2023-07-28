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Giriş Tarihi: 29.7.2023

Plajda sigara içmek yasaklansın

Konyaaltı sahilinde dün yapılan çalışmalarda çok miktarda sigara izmariti toplandı. TURMEPA Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü: İçen kendini zehirliyor, izmariti kumsal ve denizi kirletiyor. Plajda sigara içilmesi yasaklansın

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Plajda sigara içmek yasaklansın
Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, deniz ve çevre kirliliğine neden olan plajlarda sigara içilmesinin yasaklanmasını istedi. İspanya'da plajda sigara içmenin cezasının 2 euro olduğunu belirten Ünlü, "İspanya'da tiryaki izmaritini çöpe attığı halde bu yasak getirildi. Bizde ise sigara kumsala, denize atılıyor. İçen kendini zehirliyor, izmaritiyle de kumsal ve denizi kirletiyor. Antalya'da deniz ve kumsallarımız sigara izmaritinden SOS veriyor. Her gün binlerce izmarit, altın değerindeki kumsalımıza, denizimize atılıyor.



Bunun önüne geçilmesi lazım. Plajlarda sigara içilmesi yasaklansın" dedi. Antalya'da 45 gönüllü öğrencinin katılımıyla Konyaaltı Sahili'nde yapılan temizlikte çok sayıda plastik, sigara izmariti, kâğıt, karton, cam ve metal çöpler toplandı. Çöpler arasında çok miktarda bebek bezi de çıktı. Konyaaltı sahilinde belediye ekipleri hafta içi 30 ton, hafta sonları ise 50 ton çöp topluyor.

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Plajda sigara içmek yasaklansın
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