Platonik aşık dehşet saçtı! Babayı öldürdü, anne-kızın bulunduğu araca kurşun yağdırdı

E.E. belirli aralıklarla genç kızı eğitim gördüğü okul ve ikametin çevresinde rahatsız ederken, genç kızın ailesi durumu kolluk kuvvetlerine bildirerek şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine birkaç kez gözaltına alınan E.E., daha sonra serbest bırakıldı.