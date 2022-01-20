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Giriş Tarihi: 20.1.2022 10:12 Son Güncelleme: 20.1.2022 10:18

Polis kaçakçılara nefes aldırmıyor

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Polis kaçakçılara nefes aldırmıyor

Adana’da polis yaptığı operasyonlarda 4 bin 150 litre sahte içki, 3 milyon 640 bin kaçak makaron, kaçak doldurulmuş sigara, kaçak kıyılmış tütün ve elektronik sigara ele geçirdi.

Adana'da polis bir taraftan sırf para kazanmak uğruna insanların sağlığını hiçe sayarak sahte içki üreten kişilere yönelik mücadelesini sürdürürken bir diğer taraftan da haksız kazanç sağlayarak devleti milyonlarca lira zarara uğratanlara nefes aldırmıyor.

İMHA EDİLDİ
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan şok baskında; 3 milyon 640 bin adet makaron, 8 bin 750 paket doldurulmuş sigara 470 kilo kaçak tütün, elektronik sigara dolum makinesi ile kompresör ele geçirildi. Ayrıca KOM ekipleri, bir depoda ele geçirdikleri 4 bin 150 litre sahte içkiyi dökerek imha etti. Olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Polis kaçakçılara nefes aldırmıyor
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