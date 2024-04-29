Polis katiline dikkat çeken dava... "Olursa olsun motivasyonuyla neticeyi kabul etti"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 20 Ekim 2023 günü babasının şirketi adına kayıtlı hafriyat kamyonuna uyuşturucu madde etkisi altında binen Sezgin Açık (22), annesi ve babasını arayıp kendisini bulunduğu yerden almalarını söyledi. Baba ve anne oğullarının yanına gitti. Şüphelinin kendilerine sinirli tavırlar sergilemesi üzerine baba dorse imdat frenini çekmeye çalıştı ancak yere düştü. Şüpheli ise annesi ve babasının aracına çarparak olay yerinden ayrıldı. Şüphelinin babası polisi arayıp ihbarda bulundu.

ÇARPTIĞI GİBİ KAÇTI, YAKALANIP TUTUKLANDI

Bu sırada Sezgin Açık kaçmaya başladı. Maltepe Büyükyalı Caddesi'ndeki köprü altına geldiğinde polis memuru Lütfü Baykar, bekçiler Kerem Atay, Doğancan Külünk, Eren Saydık, Burak Servan, Tamer Yiğe ve Sezer Çerkeşli uygulama alanında bekliyordu. Açık, aracı hız kesmeden bu noktaya sürdü. Polis memuru Baykar'a, kaldırımdaki Atay'a ve araçlara çarpıp durmadan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin peşine takıldı, lastiklerini patlattı ancak bir süre daha böyle sürmeye devam etti. Yolda başkaca araçlara da çarptı. Ve en sonunda yakalanıp tutuklandı.

"OLURSA OLSUN..."

Şüphelinin uyuşturucu madde etkisi altındayken annesi ve babasının dahi üzerine araç sürdüğünü belirten savcılık, kolluk ekiplerinin ateş etmelerine rağmen durmayıp kasti olarak polis memuru ve bekçinin üzerine kamyonunu sürdüğünü kaydetti. "Kendisini durdurmaya çalışan polis memuru ve bekçilerinin kamu görevini yerine getirdiğini bilecek durumdaydı. Uyuşturucu madde etkisi altındayken, hızla, durmayarak alana girdi. 'Olursa olsun' motivasyonuyla ve neticeyi de kabullenerek hareket etti" cümlelerini kullandı.

AĞIR MÜEBBET VE 32 YIL TALEBİ

Sezgin Açık'ın, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve 3 kişiye karşı "kasten yaralamaya teşebbüs" ile "mala zarar verme" suçlarından 32 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.