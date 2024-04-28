Polis memuru Ilgar Çelik başarıdan başarıya koşuyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan milli sporcu Ilgar Çelik, katıldığı her müsabakada Türk milletinin gururu olmaya devam ediyor. Bugün Muğla Fethiye'de Uluslulararası Profesyonel Boks Gecesi'nde Iraklı rakibini yenerek galibiyet elde eden ve daha önce ki galibiyetlerini de mensup olduğu emniyet camiasına armağan eden Milli Sporcu ve polis memuru Çelik, SABAH'a yaptığı açıklamada;

"Ben girdiğim her yarışmada gücümü üstümdeki üniformada ve kalbimde taşıdığım şanlı bayrağımdan alıyorum. Bu galibiyetimi de daha öce olduğu gibi emniyet teşkilatımıza armağan ediyorum. Başta Türk milleti olmak üzere müdürlerime, amirlerime ve tüm arkadaşlarıma bana verdikleri güç ve destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.