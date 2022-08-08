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Giriş Tarihi: 8.8.2022 13:44 Son Güncelleme: 8.8.2022 13:52

Polis memuru kalbine yenik düştü, iki çocuğu yetim kaldı

Bursa’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli 47 yaşındaki polis memuru İlhan Ataman geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. İki çocuk babası Ataman’ın cenazesi memleketi Eskişehir’e gönderildi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Polis memuru kalbine yenik düştü, iki çocuğu yetim kaldı

Gemlik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde çalışan 47 yaşındaki İlhan Ataman, evinde bulunduğu sırada aniden geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Ataman'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gemlik Devlet Hastanesi önünde düzenlenen cenaze törenine Gemlik kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan yardımcısı Serhat Tezsever, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce ile çok sayıda emniyet personeli ve yakınları katıldı.

İlhan Ataman'ın cenazesi ikindi vakti toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

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Polis memuru kalbine yenik düştü, iki çocuğu yetim kaldı
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