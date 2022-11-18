Polis servisi kaza yaptı! 5 polis ve bir vatandaş yaralandı

Şehitkamil ilçesinin Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Yavuzeli ilçesine göreve giden Çevik Kuvvet polislerini taşıyan 27 UB 258 plakalı midibüs, lastiğinin patlaması sonucu diğer şeride geçerek bir otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazada polis memurları Mehmet Gültekin, Ömer Semih Uçan, Hanifi Taşçı, Bünyamin Tuncer, Abdurrahman Bayır ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.