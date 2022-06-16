Polise ‘dümen’ sökmedi!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen soruşturmanın ardından 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında suç örgütleri üyesi 226 zanlı hakkında gözaltı kararı bulunurken, 268 şüpheli ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete çağırıldı. Polisin yaptığı takipte zanlıların çeşit çeşit yöntemlerle yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği ve devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıktı.Suç gruplarının bir ilde kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatmaya, dava sürecini yönlendirmeye çalıştıkları, ehliyet sınavlarında joker bir kişiyi başkalarının yerine sınava soktukları belirlendi. Valilikte tanıdık var iddiasıyla silah ruhsatı, ehliyet gibi işlemleri çözme vaadinde bulundukları, sahte vergi levhalarıyla kredi çektikleri, sahte senetlerle haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Kurdukları paravan firmalarla naylon faturaları, alışverişle sahte paraları piyasaya sürdükleri, yurtdışından getirdikleri sahte ehliyetleri sattıkları, hastalardan habersiz hastanelerde reçete ettirerek temin ettikleri ek gıda, gıda takviyesi ve mamaları spor salonlarına sattıkları tespit edildi.Şüphelilerin ayrıca para karşılığı sigara denetimlerini önceden haber verdikleri, özel işyerinde çalışmayan personeli çalışıyor gösterip devlet desteği aldıkları, köylüleri "Köy mezarlığı kurulacak" ve "TOKİ ev yapacak" şeklinde kandırarak haksız menfaat elde ettikleri saptandı. Çetelerden birinin, Milli Emlak arazileri üzerinde maddi menfaat temini ile geçmişe yönelik vatandaşların kullanımı ve kirası varmış gibi asılsız belge düzenleyerek "kamu dolandırıcılığı", "rüşvet", "irtikap" ve "zimmet" suçlarını işlediği de belirlendi.