Haberler Yaşam Haberleri Polise ‘dümen’ sökmedi!
Giriş Tarihi: 17.6.2022

Polise ‘dümen’ sökmedi!

Polise ‘dümen’ sökmedi!

Yüzlerce vatandaşı mağdur edip devleti milyonlarca lira zarara uğratan suç örgütleri, 43 ilde eş zamanlı düzenlenen “Dümen” operasyonuyla çökertildi. 494 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen soruşturmanın ardından 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında suç örgütleri üyesi 226 zanlı hakkında gözaltı kararı bulunurken, 268 şüpheli ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete çağırıldı. Polisin yaptığı takipte zanlıların çeşit çeşit yöntemlerle yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği ve devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı ortaya çıktı.

ADLİYEYE DUBLÖR, SINAVA JOKER
Suç gruplarının bir ilde kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatmaya, dava sürecini yönlendirmeye çalıştıkları, ehliyet sınavlarında joker bir kişiyi başkalarının yerine sınava soktukları belirlendi. Valilikte tanıdık var iddiasıyla silah ruhsatı, ehliyet gibi işlemleri çözme vaadinde bulundukları, sahte vergi levhalarıyla kredi çektikleri, sahte senetlerle haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Kurdukları paravan firmalarla naylon faturaları, alışverişle sahte paraları piyasaya sürdükleri, yurtdışından getirdikleri sahte ehliyetleri sattıkları, hastalardan habersiz hastanelerde reçete ettirerek temin ettikleri ek gıda, gıda takviyesi ve mamaları spor salonlarına sattıkları tespit edildi.

'KÖY MEZARLIĞI KURACAĞIZ'
Şüphelilerin ayrıca para karşılığı sigara denetimlerini önceden haber verdikleri, özel işyerinde çalışmayan personeli çalışıyor gösterip devlet desteği aldıkları, köylüleri "Köy mezarlığı kurulacak" ve "TOKİ ev yapacak" şeklinde kandırarak haksız menfaat elde ettikleri saptandı. Çetelerden birinin, Milli Emlak arazileri üzerinde maddi menfaat temini ile geçmişe yönelik vatandaşların kullanımı ve kirası varmış gibi asılsız belge düzenleyerek "kamu dolandırıcılığı", "rüşvet", "irtikap" ve "zimmet" suçlarını işlediği de belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 BELLİ OLUYOR! Bakan Vedat Bilgin'den yeşil ışık! Temmuz asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için milyonlara yeni maaş rehberi! Kazanç 2.518 lirayı buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SON DAKİKA? Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor araba ödülü Lexus NX 350h fiyatı ne, kaç TL? Survivor araba ödülü Lexus NX 350h 2022 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
Son dakika: Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, Meclis Başkanlığına ulaştı
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni mesaj! Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak
SON DAKİKA: Ege'de sular ısınırken Yunanistan ile NATO'da kritik temas!
SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KİM KAZANDI? Dün akşam Survivor All Star araba ödülü kazananı belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Polise ‘dümen’ sökmedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA