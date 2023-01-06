Polisi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Meşe ise gözaltına alındı. Cengiz Meşe'nin, park halindeki bazı araçların da camlarını kırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Cengiz Meşe, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.