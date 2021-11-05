Polisin şüphelisi 500 bin liralık altını kurtardı

Aydın'da yaşayan 63 yaşındaki İ.B.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadının 1 kiloya yakın altınını dolandırdı. 1'i kadın 3 şüpheli Adana'da 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bozdurmak isterken polisin şüphesi üzerine yakalandı. Eşi ve arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan M D.'nin üzerinden 14 adet çeyrek altın çıktı. Zanlıların yakalanma anı güvenlik kamerasına yansırken, her 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ALTINLARI BİZE GETİR
Aydın'da yaşayan 63 yaşındaki ev kadını İ.B.'ye cep telefonundan oluşan ve kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kadına; "Eşin ve oğlun şu anda yanımızda. Bir soygun olayını araştırıyoruz. Biz, onların masum olduğunu biliyoruz ama bunu ispatlamak için evde ne kadar altın varsa bize getirin. Parmak izi çalışması yapacağız. Eğer hepsini bize getirmez ve evde yaptığımız aramada altın bulursak seni de gözaltına alırız" dedi.
500 BİN LİRALIK ALTIN
Duydukları karşısında şoke olan ve korkuya kapılan yaşlı kadın bir yandan telefonda 'sahte polis' ile konuşmaya devam ederken, diğer yandan da yaklaşık 500 bin lira değerindeki çeyrek, tam ve tüm altınla birlikte altın bileziği eve gelen dolandırıcıya verdi. Yaşlı kadın daha sonra eşi İ.B.'yi (67) merak edip onu aradığında dolandırıldığını anlayınca soluğu Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ALTINLAR 'ADANA'DA
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu olaydan sadece 2 gün sonra Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'da yer alan, Kazancılar Çarşısı'ndaki bir kuyumcudan 500 bin liralık altın bozdurulduğu istihbaratına ulaştı. Bu durumu şüpheli bulan polis, hemen harekete geçip, biri kadın 3 şüpheliye ulaştı ve onlardan altınları nereden aldıklarını sordu.
ALTINLAR TESLİM EDİLDİ
Zanlılar çelişkili ifade verince; bu kişilerin Aydın'da İ.B.'yi dolandıran zanlılar olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı. O anlar, kuyumcuya ait güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Emniyette sorguya alınan M.D. (25), eşi O.D. (24) ve arkadaşları R.Y.'nin (28), yaşlı kadından aldıkları altınları bozdurmaya çalıştıkları ortaya çıktı. M. D.'nin, kuyumcuya girmeden önce 14 çeyrek altını üzerine gizlediği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı. Altınlar aileye teslim edildi.