Polisin şüphelisi 500 bin liralık altını kurtardı

500 BİN LİRALIK ALTIN

Duydukları karşısında şoke olan ve korkuya kapılan yaşlı kadın bir yandan telefonda 'sahte polis' ile konuşmaya devam ederken, diğer yandan da yaklaşık 500 bin lira değerindeki çeyrek, tam ve tüm altınla birlikte altın bileziği eve gelen dolandırıcıya verdi. Yaşlı kadın daha sonra eşi İ.B.'yi (67) merak edip onu aradığında dolandırıldığını anlayınca soluğu Aydın Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALTINLAR 'ADANA'DA

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu olaydan sadece 2 gün sonra Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'da yer alan, Kazancılar Çarşısı'ndaki bir kuyumcudan 500 bin liralık altın bozdurulduğu istihbaratına ulaştı. Bu durumu şüpheli bulan polis, hemen harekete geçip, biri kadın 3 şüpheliye ulaştı ve onlardan altınları nereden aldıklarını sordu.