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Giriş Tarihi: 31.3.2023 09:26 Son Güncelleme: 31.3.2023 09:38

Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı

Rize'den Malatya'ya göreve giden polis ekiplerini taşıyan otobüste yangın çıktı. Yangında polisler son anda otobüsü terk ederek kurtuldu, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı’nda alev aldı

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde dün gece polis ekiplerini taşıyan bir otobüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Polisler son anda otobüsü terk etti, yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı Hamsiköy mevkiinde saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Malatya'ya göreve giden polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden polisler ve otobüs personeli otobüsü terk etti. Alevler bir anda otobüsü sardı. Yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak yangına müdahale edilirken, daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüsü söndürdü. Polislerin ve otobüs personelinin yara almadan kurtulduğu yangında ise otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
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