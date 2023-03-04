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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Çocuklarını görmek isterken canından oldu

Çocuklarını görmek isterken canından oldu
İZMİR'İN Torbalı ilçesinde 3 çocuk sahibi Aslı Angi (30) ve Mehmet Angi (35) çifti 45 gün önce boşandı. Aslı Angi, çocuklarını bırakıp başka biriyle yaşamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarını görmek isteyen kadın, 2 polis eşliğinde boşandığı eşi Mehmet Angi'nin evine gitti. Genç kadın, polisler yanında olmasına rağmen eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Aslı Angi, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bıçaklı saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Çocuklarını görmek isterken canından oldu
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