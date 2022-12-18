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Giriş Tarihi: 18.12.2022 14:43 Son Güncelleme: 18.12.2022 14:55

Polisten kaçan araçtan yüklü miktarda uyuşturucu hap çıktı

Kütahya’nın Simav ilçesi girişinde kovalamaca sonrası polis tarafından durdurulan bir araçta bin 676 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Polisten kaçan araçtan yüklü miktarda uyuşturucu hap çıktı

Kütahya'nın Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde Simav ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinilen araç, Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Simav'a giriş yapmak üzere iken kovalamaca sonucu durduruldu. Araçta bulunan B.A, İ.O. ve D.A.M. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada bin 676 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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Polisten kaçan araçtan yüklü miktarda uyuşturucu hap çıktı
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