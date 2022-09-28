Haberler Yaşam Haberleri Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yakalandı
Giriş Tarihi: 28.9.2022 06:24

Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yakalandı

İzmir’in, Konak ilçesinde, alkolmetre üflemeyi reddederek uygulama noktasından kaçan sürücü, seyir halinde bulunan başka bir otomobile çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 1,98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, uygulama noktasında 1 polis memurunun otomobili durdurmak isterken, elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

DHA
Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yakalandı

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alsancak'ta trafik uygulaması yapan polis ekipleri, E.A. yönetimindeki 35 APN 759 cipi durdurdu. Alkolmetreye üflemek istemeyen E.A., uygulama noktasında polisin 'Dur' uyarısına rağmen kaçtı. Polisten kaçtığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, Ankara Asfaltı'nda seyir halinde bulunan, H.S. (40) yönetimindeki 35 APC 002 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliğini alırken, 110 AKS ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.S.'ye ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sağlık ekiplerince ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca, uygulama noktasında E.A.'yı durdurmaya çalışan bir polis memurunun hafif şekilde elinden yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan E.A.'ya yapılan kontrolde, 1,98 promil alkollü olduğu tespit edildi. E.A.'ya, alkolmetreyi üflememe, polise mukavemet, trafiği tehlikeye atma ve alkollü bir şekilde araç kullanmak suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Müge Anlı’da aranıyordu: 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın cesedi dondurucudan çıktı!
SON DAKİKA EYT HABERLERİ: EYT çalışması bitti! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin kesin tarihi açıkladı
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası şimdi de orta gelir grubu konut kampanyası geliyor!
Başkan Erdoğan 'ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz' dedi! Yunan basını son dakika geçti...
SON DAKİKA | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok il için kritik hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor…
Son dakika! Mersin'de polisevine düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte bombanın bırakılma anı
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Son dakika: Türkiye’nin EURO 2024 elemeleri muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kura çekimi öncesi tüm torbalar…
Meral Akşener'in 'Açız' tiyatrosunda yeni detaylara SABAH ulaştı!
Emekli promosyon ödemeleri için son 2 gün! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor, şartları neler? En yüksek maaş promosyonu ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA