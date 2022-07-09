Polisten kaçmak İçin yollara çivi saçmışlar

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir Merkez başta olmak üzere Susurluk, Manyas ve Gönen İlçelerinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Silahla Yaralama, İşyeri Kurşunlama, Tehdit gibi birçok suça karıştıkları belirlenen "Gür Grubuna" operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.T,'nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Yakalanan K.İ'nin 8 yıl 11 ay, L.K'nin ise 5 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu tespit edilirken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler polisin bile ağzını açık bıraktıZanlıların polisten kaçmak için otomobillerine sürekli bir motosikletin eskortluk yaptığı bazen araçtan inerek yola motosikletle devam ettikleri, olası polis takibinden kaçmak için yerlere çivili düzenekleri saçtıkları belirlendi. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca,102 adet tabanca fişeği, 28 adet takip esnasında polis araçlarının lastiklerini patlatmak amacıyla kullanılan çivili düzenek, 1 adet 68.000 TL tutarlı çek ele geçirildi.Operasyonun ardından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.A.T, K.İ ve L.K Kepsut Cezaevi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 2 şüpheli ve örgüt lideri kaçmasına yardım ve yataklık eden toplam 7 şahıs ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.