Haberler Yaşam Haberleri Polisten kaçmak İçin yollara çivi saçmışlar
Giriş Tarihi: 9.7.2022 13:35

Polisten kaçmak İçin yollara çivi saçmışlar

Balıkesir ve ilçelerinde esnafa zorla senet imzalatarak, haraca bağladıkları ileri sürülen Gür grubu, polisin nefes kesen takibi sonucu yakalandı. Zanlıların polisten kaçmak için yollara saçtıkları çivili düzenekler yıllardır suçlularla mücadele eden polisleri bile hayrete düşürdü.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Polisten kaçmak İçin yollara çivi saçmışlar
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir Merkez başta olmak üzere Susurluk, Manyas ve Gönen İlçelerinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Silahla Yaralama, İşyeri Kurşunlama, Tehdit gibi birçok suça karıştıkları belirlenen "Gür Grubuna" operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.T,'nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Yakalanan K.İ'nin 8 yıl 11 ay, L.K'nin ise 5 yıl 5 ay hapis cezasının olduğu tespit edilirken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler polisin bile ağzını açık bıraktı



YERLERE ÇİVİ SAÇARAK KAÇMIŞLAR
Zanlıların polisten kaçmak için otomobillerine sürekli bir motosikletin eskortluk yaptığı bazen araçtan inerek yola motosikletle devam ettikleri, olası polis takibinden kaçmak için yerlere çivili düzenekleri saçtıkları belirlendi. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca,
102 adet tabanca fişeği, 28 adet takip esnasında polis araçlarının lastiklerini patlatmak amacıyla kullanılan çivili düzenek, 1 adet 68.000 TL tutarlı çek ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR
Operasyonun ardından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.A.T, K.İ ve L.K Kepsut Cezaevi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, diğer 2 şüpheli ve örgüt lideri kaçmasına yardım ve yataklık eden toplam 7 şahıs ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Bayram namazı kaç rekattır; nasıl niyet edilir?
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
İstanbul bayram namazı saati: 2022 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı mesajları 2022: Sevdiklerinizin yüzünü güldürecek - sevgiliye, aileye, dosta atılacak en güzel, en anlamlı kısa, uzun ve resimli bayram mesajları
TIKLA İNDİR! En Güzel Kurban Bayramı Mesajları (Yeni) 2022 Resimli, Kısa, Uzun Bayram Mesajları! Bayramınız Mübarek Olsun
Kurban Bayramı Mesajları ve Sözleri 2022 - En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, resimli bayram mesajları İle Herkese Hayırlı Bayramlar!
Kurban duası: Kurban keserken okunacak dua nedir, hangi dualar okunur?
SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
İzmir bayram namazı saati: 2022 İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı saatlerini yayımladı!
Resimli Kurban bayram mesajları yayınlandı! 2022 En güzel, kısa, uzun, komik Kurban Bayramı mesajı ile İyi Bayramlar dileyin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisten kaçmak İçin yollara çivi saçmışlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA