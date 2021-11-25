Polisten swinger operasyonu: İtiraf etmek zorunda kaldılar!

Olay, Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Twitter'de bir hesap üzerinden sürekli pornografik fotoğraflar yayınlandığını tespit eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Operasyonun ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen Veli G. ifadesinde Huri G.'nin nişanlısı olduğunu ve swinger yöntemi ile cinsel birliktelik amaçlı bahse konu hesabı oluşturduklarını, paylaşımlarını kendilerinin yaptığını kabul etti.
İfadeleri alınan şüpheliler ardından serbest bırakılırken, polis ekipleri söz konusu evin mühürlenmesi içinse Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile irtibata geçti.