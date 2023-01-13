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Giriş Tarihi: 13.1.2023 13:58

Pompalı tüfekle vurulan İlyas öldü,3 arkadaşı tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde 4 arkadaşın bulunduğu evde E.G.'nin (26) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu İlyas Durmaz (25) hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden E.G.'nin ifadesinde, "Tüfek elimdeydi. Oynarken birden ateş aldı, ne olduğunu anlamadık" dediği belirtildi.

DHA
Pompalı tüfekle vurulan İlyas öldü,3 arkadaşı tutuklandı

Olay ,12 Ocak günü saat 01.00 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde bir kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde İlyas Durmaz'ın vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdiği belirlendi. Durmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Bergama'da toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, İlyas Durmaz ile birlikte evde 3 kişinin daha bulunduğunu saptadı. Şüpheliler E.G., G.A. (24) ve S.Ç. adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden E.G.'nin polise verdiği ifadede, "Tüfek elimdeydi. Oynarken birden ateş aldı, ne olduğunu anlamadık" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklandı.

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Pompalı tüfekle vurulan İlyas öldü,3 arkadaşı tutuklandı
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