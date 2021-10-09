Pompalı tüfekle vurulan memur adalet beklıyor

Karabük
'te 2020'de pompalı tüfekle E.I.'ya ateş ederek sağ bacağının parçalanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanık S.K. mahkemede üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Müşteki avukatının itirazı üzerine Karabük Asliye Ceza Mahkemesi
, dosyanın geçtiğimiz Nisan ayında ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. E.I.'nın avukatı Neşe Öztürkçü ise "Yapılan bilirkişi incelemesinde pompalı tüfekte 6 adet fişek yatağının bulunduğu, sanığın ikinci eli ateş ettiği halde silahın tutukluluk yapmasından dolayı ateşleme yapılamadığı tespit edildi. Bu da sanığın öldürme kastı olduğunun, bir husumeti olduğunun açık bir göstergesidir. Olayda cezayı alan maalesef ki müvekkilim olmuştur. 1 yılı aşkın süredir maddi, manevi sarsılmıştır. Biz hapis hayatı yaşadığını düşünüyoruz" dedi. Müşteki E.I. olay nedeniyle bacağının parçalandığını, 50'den fazla operasyon geçirdiğini, asliye ceza mahkemesinin görevsizlik kararı verdiğini ancak 6 aydır dosyanın ağır ceza mahkemesine sevkinin gerçekleştirilmediğini belirterek Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
'ne (CİMER) şikayette bulundu. DHA