Prag’da Türk Parkı’nın temeli atılıyor

Çekya'nın başkenti Prag'da Turkiye Cumhuriyeti'nin 100'uncu yılı dolayısıyla Cek-Turk İşbirliği Parkı inşa ediliyor. Bolge belediyesi konuya ilişkin acıklamasında, "Turkiye ve Cekya arasında, bu yıl 100. yıldonumunu kutladığımız diplomatik ilişkilerin başlangıcı, Cekoslovak Cumhuriyeti'nin ilk donemlerine kadar uzanmaktadır. Prag Kent Konseyi Yerel Tarih Komisyonu'nun değerlendirmesi ve Prag Belediye Meclisi'nin nihai onayının alınması ile Petřiny'de Cek-Turk İşbirliği Parkı inşa edilecektir" ifadelerini kullandı. Parkta yer alacak banklar ve panolarda yuz yıl once diplomatik ilişkileri başlatan iki ulkenin kurucu liderleri Ataturk ve Masaryk hakkında bilgilere ve bu iki kurucu liderin tarihe gecmiş sozlerine yer verileceği oğrenildi.