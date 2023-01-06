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Giriş Tarihi: 7.1.2023

Pres makinesine sıkışan işçi öldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Pres makinesine sıkışan işçi öldü
Kayseri'de, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir parke taşı fabrikasında çalışan Yusuf Günbay (40), bir anlık dalgınlıkla başını pres makinesine kaptırdı. Başı sıkışan Günbay'ı fark eden arkadaşları pres makinesini durdurarak 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz işçinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yusuf Günbay'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Pres makinesine sıkışan işçi öldü
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