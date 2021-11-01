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Giriş Tarihi: 1.11.2021 11:22 Son Güncelleme: 1.11.2021 11:44

Prof. Dr. Kerim Güney dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Prof. Dr. Kerim Güney dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer aldı.

"Dünyanın en etkili bilim insanları" listesi dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology Dergisi'nde yayımlandı.

Dünyadaki önemli bilim insanlarının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütüldü. Listede akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, gibi uluslararası bilimsel ölçütler kullanıldı. Bu ölçütler kullanılarak dünyanın en etkili bilim insanları "Kariyer boyu etki" ve "Yıllık etki" olarak iki kategoride belirlendi. NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney'de her iki kategorideki etkili bilim insanları listesinde yer aldı.

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Prof. Dr. Kerim Güney dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
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