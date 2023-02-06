Prof. Dr. Özener: 6 üzerinde artçı depremleri yaşayabiliriz

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener saat 04.17'de meydana gelen ve çok sayıda ilde yıkıma neden olan depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Haluk Özener, "Türkiye saatiyle sabah 04.17'de merkez üssü hesaplamalarımıza göre Gaziantep Şehit Kamil ilçesi olan ve AFAD'ın açıkladığı Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi olan bir deprem yaşadık. Deprem Kahramanmaraş il sınırına yakın olduğu için bulunan lokasyonlardan il farklılığı var, gözüküyor ama iki kurumun da bulduğu büyüklük ve lokasyon birbirine çok yakın. Deprem 7.4 büyüklüğünde. Farkı bir ölçüm biriminden hesapladığımızda ise 7.7 büyüklüğünde görüyoruz. Bu deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde oldu. 8-10 ilde ciddi anlamda hissedildi. Yaklaşık 180 kilometrelik bir kırıktan bahsediyoruz. 17 Ağustos depreminden sonra bu coğrafyada yaşanan en büyük depremden bahsediyoruz. Toplantılarda hep Marmara bölgesine dikkat çekiliyor. Biz defalarca uyardık, sadece Marmara'ya bakmayın Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde kırılmamış noktalar olduğunu söyledik. Bu da Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış bir segmentti. Şu ana kadar 48 artçı deprem meydana geldi. Bunların bir tanesi 6.6 büyüklüğünde, 7 tanesi de 5'in üzerinde oldu. Artçı depremlerin uzun süre boyunca devam etmesi beklenebilir. 6 üzerinde artçı depremleri yaşayabiliriz. Özellikle uyarılara dikkat edilmesini istiyoruz. Hasarlı olan binalara girilmemesini istiyoruz. Hasar almış binaların artçı şoklarda yıkılması söz konusu olabilir" diye konuştu.