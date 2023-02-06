Prof. Dr. Sözbilir: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, 6'ya varan artçılar olabileceğine dikkat çekip, AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi çağrısı yaptı.

'SON 100 YILDAKİ EN BÜYÜK 2'NCİ DEPREM'

Türkiye'nin bugün, son 100 yıldaki en büyük 2'nci depreminin yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "İlk deprem 1939 yılında 7.9 büyüklüğünde Erzincan'da yaşanmıştı. O günkü depremde, 52 saniyede 33 bin kişi can vermişti. Bugün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Doğu Anadolu fayının güney kolları üzerinde, Malatya ile Hatay arasındaki fay parçalarının kırılması sonucu gerçekleşmiş olmalı. Sosyal medyadaki paylaşımlar bu hat üzerinde birçok yerde, yüzeyde kırılmalar geliştiğini gösteriyor. Bölgede 6'ya varan artçı depremler gelişebileceğinden, halkın AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli. Depremin geliştiği Doğu Anadolu Fayı, Türkiye'nin 2'nci büyük fayı. Bu fay boyunca son deprem, 2 yıl önce Elazığ-Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde gerçekleşmişti. Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi.