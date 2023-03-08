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Giriş Tarihi: 8.3.2023 15:15

Prof. Dr. Yeşim Bakar'ın cezası belli oldu! Görevi kötüye kullanmak suçundan...

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Eski Müdürü ve şu an İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı olan Prof. Dr. Yeşim Bakar, ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan yargılandığı Bolu 1. Ağır ceza mahkemesi tarafından 6 ay 7 gün hapis ve 100 gün görevden uzaklaştırma (Hak mahrumiyeti) cezası verildi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Prof. Dr. Yeşim Bakar’ın cezası belli oldu! Görevi kötüye kullanmak suçundan...

Hali hazırda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yeşim Bakar, 2019 yılında Bolu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 'Görevi kötüye kullanmak" davası dosyasının Danıştay 1. Dairesine gönderilmesinin ardından daire görevsizlik kararı vererek dosyayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermesi üzerine yargılanma yeniden görülmeye başladı. Mahkemenin, Abant İzzet Baysal Üniversitesine gönderdiği yazıya cevap geldi. Üniversitenin gönderdiği yazıda; "Yeşim Bakar'ın. Üniversiteyi 71 bin lira zarara uğrattığı belirtildi.

Duruşmaya İzmir'den SEGBİS sistemiyle tutuksuz olarak katılan İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Yeşim Bakar, mahkeme başkanının zararı giderecek misin? sorusu üzerine; "Ben üniversiteyi zarara uğratmadım. Kamu zararını da kabul etmiyorum. Zararı da gidermek istemiyorum. AİBÜ'ye bağışlanan cihaz demirbaş listesinde olmasına rağmen, bağış olarak gösterilmemiştir. Suç işleme kastımda yoktur" dedi.

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

Prof. Dr. Bakar görev yaptığı 2014-2018 yılları arasında 'Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki lenf ödem ünitesinde Tedavi gören hastalardan, Lenf Ödem derneği bağış adı altında para talep etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak, yine aynı ünitede tedavi gören hastaların tedavisinde kullanılan malzemelerin ücretleri için hastalardan para almak suretiyle görevi kötüye kullanmak, Almanya'da bulunan FOELDİ COLLAGE adına Türkiye'de düzenlenen fizyoterapi kurslarının rektörlükten izin almaksızın Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilmesini sağlayarak Yüksekokul eğitim salonunun yemekhanesinin ve demirbaş malzemelerinin ücretsiz kullanılmasına neden olmak ve bu kurslarda herhangi bir görevlendirmesi bulunmadığı halde çevirmenlik ve yardımcı kurs eğitmenliği yapmak suretiyle görevi kötüye kullanmak. FoeldiCollage adına düzenlenen Fizyoterapi kurslarına kayıt yaptıran kursiyerlerden alınan bin 200 Euro eğitim ücretinin kişisel banka hesabına yatırılmasını sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmak' suçlamalarıyla Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 3-5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

ESKİ REKTÖR HAYRİ COŞKUN'U SUÇLAMIŞTI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün talebi üzerine önce Bolu Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasının ardından dava dosyası Danıştay 1. Dairesine gönderildi. Burada incelenen dosya Danıştay 1.Dairesinin, Bolu Asliye Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı vererek dosyayı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Bu karar doğrultusunda Prof. Dr. Yeşim Bakar, 'Görevi kötüye kullanmak' suçlamasıyla yeniden yargılanmaya başlandı ve bitti. Hali hazırda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık bilimleri Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Yeşim Bakar, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, görülen dava karara bağlandı. Mahkeme başkanı Dekan Bakar'a, görevi kötüye kullanmak suçundan 6 ay 7 gün hapis ve 100 gün (Hak mahrumiyeti) görev yapmama cezası vererek duruşmayı sonlandırdı.

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Prof. Dr. Yeşim Bakar'ın cezası belli oldu! Görevi kötüye kullanmak suçundan...
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