Profesör kardeşlerin vesayet savaşı: Annem 1 senede çöktü

Medikal genetik profesörü Ender Altıok ile kardeşi klinik farmakoloji profesörü Nedret Altıok arasında vasi savaşı başladı. Kardeşlerden Ender Altıok, anneleri Ayla Altıok'un 2019'da vasisi oldu. Aynı yıl Üsküdar'daki özel bir bakımevine yerleştirilen 96 yaşındaki anne Altıok, yeterince iyi bakılmadığı için kilo kaybetti, Parkinson hastalığı da ilerleme gösterdi. İddiaya göre; yaşlı kadın, tuvaleti temizlenmeden saatlerce yatakta kaldı, el ve ayakları bağlanarak ağır ilaçlarla uyuşturuldu. Geçtiğimiz günlerde annesinin durumuyla ilgili bakımevi hakkında suç duyurusunda bulunan Nedret Altıok, annesinin vasisi olmak için de Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.Bakımevi güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesini talep eden Nedret Altıok, 1 yıldır bakımevinde olan annesinin sağlık durumunun kötüye gittiğini, kendisinin hiçbir duruma tepki veremediğini ileri sürdü. Annesinin 1 senede fiziken çöktüğünü gösteren fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunan Nedret Altıok, ağabeyi Ender Altıok'un annesinin bu durumunu umursamadığı, annesine yapılanları ağabeyine söylediğinde ise psikolojik ve fiziki şiddete başvurduğunu iddia etti. Nedret Altıok, Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı verildiğini ifade etti. Annesine yönelik ise küçük düşürücü ve eziyet içeren davranışlarda bulunulmamasına dair karar verildiğini beyan etti. Annesini bakımevinden çıkartıp, evinde bakmak isteyen Nedret Altıok'un bu talebi mahkemece reddedildi.