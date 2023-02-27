Profesör kaza kurbanı oldu

Kırıkkale'de motosikletiyle kamyona çarpan Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Şahin (45) yaşamını yitirdi. Recep Şahin idaresindeki motosiklet, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 17. kilometresinde seyir halindeki S.T.'nin kullandığı kamyona çarptı. Ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Şahin'in Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde öğretim üyesi olduğu belirtildi. Kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsü S.T. yakalandı. Niğde'de yaşanan kazada ise Enver Gülşen (35) idaresindeki otomobil, bir TIR'a arkadan çarptı. Gülşen hayatını kaybetti.