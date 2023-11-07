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Giriş Tarihi: 8.11.2023

Profesör, köy okullarına bılım aşılıyor

“Her köyden bir Aziz Sancar çıkabilir” sloganıyla yola çıkan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy köy gezerek öğrencileri eğlenceli etkinliklerle bilime yönlendiriyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Profesör, köy okullarına bılım aşılıyor
Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Her köyden bir Aziz Sancar çıkabilir" sloganıyla başlattığı okuma etkinlikleri kapsamında köy köy gezerek öğrencilerle buluşuyor. Kendisi gibi gönüllü akademisyenlerle en ücra köy okullarına giderek ücretsiz dersler veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bugüne kadar 64 köy okulunda öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. "Köyde Okuma Etkinlikleri" programının 64'üncüsü ise Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Yünören Köyü'ndeki Garip Altemel İlkokulu'nda gerçekleştirildi.



Etkinlikte Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Per ve Kayseri Bilim Merkezi'nden Dr. Lütfiye Aydın, Şenay Kırkar ile Emre Karakebap da gönüllü olarak yer aldı. Köy okullarının dezavantajlı gibi görülse de aslında her birinin birer butik okul olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Çocuklar hem erken yaşta hem daha sonraki dönemlerde; eğitim-öğretim süreçlerinin her kademesinde olumlu yönde uğraşı alanlarına yönlendirilmeli. Biz de bunu yapıyoruz. TÜBİTAK destek programları ile farklı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen proje yarışmalarına öğrencilerin aktif katılımının sağlanmasını teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimize de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hani derler ya gitmediğin yer senin değildir. O yüzden gidilmedik köy okulu bırakmayana kadar tüm okullarımıza ve öğrencilerimize ulaşmayı umuyoruz. Amacımız öğrencilere bilimin eğlenceli yönünü göstererek onları bilime yönlendirmek" diye konuştu.

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Profesör, köy okullarına bılım aşılıyor
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