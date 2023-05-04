Profesöre çirkin saldırı! İki hasta yakını gözaltında

Uludağ Üniversitesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü olarak görev yapan ve dünya çapında ameliyatlar yapmış bir bilim insanı olan Murat Biçer'in bir süre önce tedavi ettiği bir hastası, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Profesör Murat Biçer, bu olaydan sonra kendilerine "hasta yakını" diyen kişiler tarafından aralıklarla tehdit edildi. Tehditler ise geçtiğimiz günlerde saldırıya dönüştü. Biçer, evine giderken önüne çıkan 2 hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar silah kabzasıyla Murat Biçeri darp etti. Olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Biçer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Bursa Polisi hasta yakını 2 saldırganı bularak gözaltına aldı.
"BU TÜR OLAYLAR KABUL EDİLEMEZ"
Olayla ilgili açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Biçer'e yönelik saldırıyı üzülerek öğrendiğini bildirdi. Sağlığa ve sağlık veren ellere yönelik şiddeti nereden gelirse gelsin kabul edemeyeceklerini belirten Yavuzyılmaz, "Arkadaşlarımız canla başla, büyük bir fedakarlıkla mücadele ederken, hak etmedikleri bir muameleye maruz kalmaları kabul edilemez." dedi.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hekimsen Sendikası Güney Marmara Şube Başkanı Dr. Ali Erol, "Uludağ Üniversitesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü olan hocamıza, hasta yakını tarafından menfur bir saldırı gerçekleşmiş olup, kendisi bir günlük yoğun bakım takibi ardından ev istirahatine geçmiştir. Hocamızı arayarak, hukuki desteğimizi ilettik, kendisi kabul etti. Bundan sonraki sürecin takibini Hekimsen olarak üstlenmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.
YAPTIĞI AMELİYATLA LİTERATÜRE GEÇMİŞTİ
Uludağ Üniversitesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü M.B, aort damarı normale göre 5 kat daha geniş olan hastayı sağlığına kavuşturan ameliyatı yaparak ismini duyurmuştu. Bu ameliyat, bugüne kadar en geniş aort damarına yapılmış ilk ameliyat olarak tıp literatürüne girmişti.