Profesöre çirkin saldırı! İki hasta yakını gözaltında

Uludağ Üniversitesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü olarak görev yapan ve dünya çapında ameliyatlar yapmış bir bilim insanı olan Murat Biçer'in bir süre önce tedavi ettiği bir hastası, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Profesör Murat Biçer, bu olaydan sonra kendilerine "hasta yakını" diyen kişiler tarafından aralıklarla tehdit edildi. Tehditler ise geçtiğimiz günlerde saldırıya dönüştü. Biçer, evine giderken önüne çıkan 2 hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar silah kabzasıyla Murat Biçeri darp etti. Olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Biçer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatan Bursa Polisi hasta yakını 2 saldırganı bularak gözaltına aldı.