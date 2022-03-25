Haberler Yaşam Haberleri Profesörü dolandırana milyonluk ceza
Giriş Tarihi: 26.3.2022

Profesörü dolandırana milyonluk ceza

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Profesörü dolandırana milyonluk ceza

Kendisini polis olarak tanıttığı Prof. Dr. Narlı’yı “Bilgileriniz terör örgütünün eline geçti” diyerek 500 bin lira dolandıran sanık, 7.5 yıl hapse ve 1 milyon 250 bin lira adli para cezasına çarptırıldı

Özel bir üniversitede Sosyoloji Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, geçen ay kendisini telefondra polis olarak tanıtan Mustafa Sakar (24) tarafından dolandırılmıştı. Prof. Dr. Narlı, "Bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" diyerek kendisini kandıran Sakar'a yaklaşık 500 bin lira ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırmıştı. Olayın ardından yakalanan Sakar hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanık Mustafa Sakar, geçen gün yapılan duruşmada verdiği ifadede hiçbir şeyden haberi olmadığını öne sürerek, "4 Şubat'ta arkadaşım aradı. 'Bir poşet alacaksın, Urfa'ya yollayacaksın' dedi. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Arkadaşımın böyle bir şey yapacağı aklıma gelmezdi. Bu olayla bir alakam yok" diye konuştu.



'İRADEM SARSILDI'
Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı ise, "Öyle bilgiler sundular ki iradem sarsıldı, tuzağa düşürüldüm. Sadece devletin bilebileceği bilgilerdi. 'Paraları Kriminal'e vereceğiz' dediler. 2 Şubat'ta evden çıktım. Hava yağmurluydu. Siyah giyinmiş biriydi. 'Parola söyleyin' dedi. 'Pınar' dedim. O da maskesini indirip 'Barış' dedi. 4 Şubat'ta ziynet eşyaları için yine evden çıkıp teslim ettim. Eve döndüm polis suçüstü yapmış. Çantadakileri teslim aldım. Dolandırıldım, şikayetçiyim" dedi. Duruşmada sanık Mustafa Sakar maskesini çıkardı ve ikili mahkemede yüzleşti. Nilüfer Narlı parayı teslim ettiği kişinin Mustafa Sakar olduğunu söyledi. Mahkeme, Mustafa Sakar'a 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, günlerce süren suçun zincirleme olduğu gerekçesiyle suçta artırım yaptı ve dolandırıcı Mustafa Sakar, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcıya ayrıca 1 milyon 250 bin lira adli para cezası da verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tevfik Göksu, İBB'nin zam oyununu tablolarla anlatarak ifşa etti: Kendi kurduğu tuzağa kendi düştü
Roketsan'dan dikkat çeken paylaşım: Nokta vuruş yeteneği! İşte TRG-230 füzesinin özellikleri...
Son dakika | Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşünde çok net S-400 yanıtı: Bunların bütün işi ortalığı karıştırmak...
Rusya Ukrayna savaşı bitmeden yeni gerilim! Çin'den gözdağı: Tayvan, Ukrayna değildir
Türkiye'nin 57. Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan: Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz
Millet İttifakı'nda adaylık oyunları! CHP'li Muhittin Böcek'ten Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz...
Rusya'dan sahada kritik kayıp: Ukrayna dünya medyasına son dakika duyurdu!
Son dakika! Küçükçekmece Adliyesi'nde 4 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı 20 oldu: Silahı kullananlar gözaltında
ABD'li vakıf Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlamaya devam ediyor! İşte Türkiye'de fonlanan kuruluşlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Profesörü dolandırana milyonluk ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA