Profesörü dolandırana milyonluk ceza

Giriş Tarihi: 26.3.2022

Kendisini polis olarak tanıttığı Prof. Dr. Narlı’yı “Bilgileriniz terör örgütünün eline geçti” diyerek 500 bin lira dolandıran sanık, 7.5 yıl hapse ve 1 milyon 250 bin lira adli para cezasına çarptırıldı