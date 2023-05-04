Profesörü komalık ettiler

BURSA Uludağ Üniversitesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Profesörü ve dünyaca tanınan bir bilim adamı olan Murat Biçer'in tedavi ettiği bir hastası, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Profesör Biçer, bir hafta önce hasta yakını olduğu öne sürülen 2 kişi tarafından evine giderken darp edildi. Olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Biçer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, hasta yakını 2 saldırganı bularak gözaltına aldı. Olayla ilgili açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Arkadaşlarımızın canla başla, büyük fedakârlıklarla mücadele ederken hak etmedikleri bir muameleye maruz kalmaları kabul edilemez" dedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hekimsen Sendikası Güney Marmara Şube Başkanı Dr. Ali Erol da "Bundan sonraki sürecin takibini Hekimsen olarak üstlenmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. Prof. Murat Biçer, aort damarı normale göre 5 kat daha geniş olan bir hastayı geçen yıl sağlığına kavuşturan ameliyatı yaparak ismini duyurmuştu.