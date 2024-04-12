Protez bacağına kavuştu şeker topladı

Batman'da sağ ayağı içe dönük, yapışık ve ana kemiği olmadan dünyaya gelen, 3 yaşında bacağı kesilmek zorunda kalan Dicle Sertkaya (5) hayırseverlerden toplanan yardımlarla alınan ve arife günü getirilen protez bacak sayesinde yürümeye başladı. Dicle, protez bacağına kavuştuktan sonra akranlarıyla beraber kapı kapı dolaşarak bayram şekeri topladı. Annesi Mizgin Sertkaya (31), "Kızımın ana kemiği yoktu. Dışarı çıkamıyordu, arkadaşlarıyla oynayamıyordu. Kızım ilk defa bu bayram şeker topladı" dedi.