Protez göz taktırıp saç ektirmiş

Konya'da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turuna yönelik eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristlere gerçekleştirilen MİT destekli operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Çatışma bölgesinden ailesi ile birlikte Konya'ya gelen A.H.'nin DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakın adamı olduğu belirtildi. Mahmut Özden'in tutuklanmasına kadar Özden ile sık sık görüştüğü, Özden'in isteği üzerine çatışma bölgelerinden gelerek örgüte militan yetiştirdiği kaydedildi. A.H.'nin örgüte getirttiği silahlarla bir hafta gibi bir sürede militanlara silah eğitimi verip, çatışma bölgelerinde görev yapacak pozisyona getirdiği ileri sürüldü. A.H.'nin Özden'in yakalanmasının ardından yakalanıp tutuklandığı da öğrenildi. DEAŞ'ın sözde sorumlularından biri olduğu belirtilen A.H.'nin örgüt adına sık sık çatışmalara girdiği, bu çatışmalardan birinde de sol gözünü kaybettiği öğrenildi. A.H.'nin Türkiye'ye geldikten sonra da istihbaratın kendisini takip edememesi için sol gözüne protez taktırıp saç ektirdiği belirlendi. Eylem için örgütten mühimmat beklediği öğrenilen A.H.'nin polis baskını sırasında evdeki tüm kapıları kilitleyip, polisin eve girişini geciktirmeye çalıştığı öğrenildi. A.H.'nin bu sırada daha önceden birçok kez provasını yaptığı gibi örgütle bağlantı kurduğu değerlendirilen cep telefonunu camdan bir alt katın camının üstüne attığı tespit edildi. Ele geçirilen bu telefon da incelemeye alındı.