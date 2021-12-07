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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Provokatörlerin maskesi düştü

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Provokatörlerin maskesi düştü

Selin İ.Ş., annesinin ‘Gözüme lens battı’ diyerek gittiği Acil Servis’te hem maske takmamaya direndi hem de kendisini uyaran doktor Yeşil’i kameraya çekerek tahrik etti. Genç kızın, okuduğu üniversitede salgın kurallarına uymadığı için derslere alınmadığı ortaya çıktı. Dr. Yeşil: Olay bir provokasyon. Daha sonra yapılan muayenede de annesinin gözünde lense rastlanmadı

Sakarya'da annesiyle birlikte gittiği hastanenin acil servisinde maskesiz dolaşan ve görevli doktorun uyarısına rağmen maske takmayıp o anları cep telefonuyla görüntülemeye çalışan Selin İ. Ş.'nin okuduğu üniversitede de maske takmadığı için uyarıldığı ortaya çıktı. Genç kız ve annesi hakkında 'görevli memura hakaret' ve 'maske takmama' suçlarından işlem yapıldı. Hastaneye maskesiz gelip, uyarılara aldırış etmeden o anları kayıt altına alan anne ile kızın tavrı karşısında gösterdiği sabır ile büyük takdir toplayan Acil Tıp Uzmanı Dr. Olcay Yeşil SABAH'a konuştu: Bu anne-kız acile gelene kadar hastanemizde güvenlikte, hastaneye girişte en az 4 kez uyarılmışlar. En son acil serviste sarı alan içerisinde de ben uyardım. Ama ısrarla maske takmadılar. Ne amaçla geldiklerini bilmiyorum ama ben bu olayın provoke amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü ısrarla maske uyarısı yaptığım halde bana 'Bizi muayene etmeyecek misiniz' sorusunu yönelttiler. Ben maske uyarısı yaparak, hem sağlık çalışanlarımızı, hem kendimi, hem de onların korunması için uyarıda bulundum. Ama maalesef ısrarla takmadılar. Muayene edildi. Gözünde bir lens bulgusuna rastlanmadı. Poliklinik muayenesi önerilerek, hasta acilden gönderildi.



BİR DE ÖZÜR İSTEDİ!
İstanbul'da özel bir üniversitede moda tasarım bölümünde eğitim gören Selin İ.Ş.'nin daha önce de okuduğu üniversitede hocaları ve dekanlık tarafından maske takmadığı gerekçesiyle uyarıldığı, derse ve dekanlık odasına kabul edilmediği öğrenildi. Genç kıza üniversite dekanı A.F.'nin yanına soru sormak için gittiğinde dekan tarafından maske-sini takması gerektiği söylendi. Ancak Selin İ.Ş. uyarılara aldırış etmedi. Yüz yüze derslere alınmayan genç kızın "Bana 'maske tak' diyenlerden özür bekliyorum" demesi ise şaşırttı.

DESTEK OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
MARMARA Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan, uzmanlık eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi'nde tamamlayan Acil Tıp Uzmanı Dr. Olcay Yeşil'in ilk görev yeri Kars. 35 yaşında ve 2 çocuk babası olan, 3 aydır da Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde görev yaptığını söyleyen Dr. Yeşil, SABAH'a konuştu: Dünyayı sarsan Kovid'e karşı biz sağlık çalışanları büyük bir gayretle savaşırken, bu olaylarla da karşılaşıyoruz. Ben bu annekızın korunması için uyarıda bulundum. Olay sonrası inanılmaz destek geldi. Telefonlarım hiç susmadı. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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Provokatörlerin maskesi düştü
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