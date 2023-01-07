Psikiyatr cinayeti sil baştan

Yargıtay 1. Ceza Dairesi heyeti, İstanbul'da psikiyatri doktoru Fikret Hacıosman'ı hastanedeki odasında silahla öldüren Serhat Tunçdemir'e (18) "tasarlayarak öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezasını, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle" işlendiği gerekçesiyle bozdu. Tasarlamanın oluşması için, suçu işleme kararının verilmesi, karar ile icrası arasında bir sürenin geçmesi gerektiği belirtilen kararda, Tunçdemir'in öldürme kararını ne zaman aldığının ortaya konulamadığına yer verildi. Dava tekrar görülecek.