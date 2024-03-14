Psikolojik sorunları olan öğretmen ailesini katletti

Erzurum'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), kıskançlık nedeniyle tartıştığı ebe hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü (20) bıçak darbeleriyle öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı Böçkün, polis tarafından yakalandı. Olay, Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana geldi. Zülküf Böçkün, aldattığından şüphelendiğini söylediği ebe-hemşire eşi Kadriye Böçkün ile tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çiftin 4 çocuğundan üçüncüsü olan Asude Helen Böçkün de tartışmaya dahil oldu. Yaşanan gerginlik sırasında Zülküf Böçkün, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve kızına saldırdı. Anne ile kızının yardım çığlıkları üzerine evde misafir olarak bulunan Zülküf Böçkün'ün kız kardeşleri odaya koştu. Müdahale eden kız kardeşleri güçlükle de olsa Zülküf Böçkün'ün elinden bıçağı aldı. Ancak tekrar mutfağa koşan öfkeli koca, aldığı bir başka bıçakla eşi ve kızına vurmaya devam etti. Talihsiz anne ile kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Zülküf Böçkün kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde anne Kadriye Böçkün'ün 16 bıçak darbesi, kızı Asude Helen Böçkün'ün ise 12 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.Çalışma başlatan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zülküf Böçkün'ü Çat ilçesi girişinde yakaladı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Böçkün, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen Böçkün, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ün cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aile tarafından teslim alınan cenazeler için Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası anne-kız, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.