PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Kamuda personel olmak isteyen adaylar alımları bekliyor. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi detayları sorgulasa da yeni bir gelmediği biliniyor. Daha önceden alım için bekleyenler heyecanla detayları sorguluyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT)'nin, bünyesine 55 bin personel alacağı konuşulan konular arasında yer almıştı. Peki PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
PTT personel alımı henüz belli değil. PTT personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Henüz güncel şartlar belli olmadı. Daha önceki başvuru şartları aşağıda yer alıyor
-Türk vatandaşı olmak,
-Askerlikle ilgisi bulunmamak
-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
-Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak
-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak
-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak
-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek
-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak
-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak
-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek
-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak
-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak
-Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak