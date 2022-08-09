PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Kamuda personel olmak isteyen adaylar alımları bekliyor. Başvuruda bulunmak isteyen binlerce kişi detayları sorgulasa da yeni bir gelmediği biliniyor. Daha önceden alım için bekleyenler heyecanla detayları sorguluyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT)'nin, bünyesine 55 bin personel alacağı konuşulan konular arasında yer almıştı. Peki PTT personel alımı ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?