Haberler Yaşam Haberleri PTT personel alımı ne zaman başlıyor 2022? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:33

PTT personel alımı ne zaman başlıyor 2022? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları açıklandı!

PTT personel alımı 2022 için birçok vatandaş uzun süredir araştırmalar yapıyor. Dev istihdam olarak karşımıza çıkan, kamuda binlerce vatandaşların çalışmasına imkan verecek olan PTT personel alımı başvuru şartları belli oldu. Başvuru formu yoluyla yazılı sınava girerek PTT işçi alımı fırsatına sahip olunabiliyor. Birçok vatandaş PTT personel alımı ne zaman, hangi tarihler arasında sorusunu yöneltiyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman başlıyor 2022? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları açıklandı!

PTT personel alımı başvuru şartları, kamuda istihdam olmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Sene başında işçi alımının yapacağını açıklayan PTT için bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar PTT personel alımı başvuru şartları ne sorusunu sürekli yöneltiyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımı henüz belli değil. PTT personel alımıyla ilgili yeni bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz güncel şartlar belli olmadı. Daha önceki başvuru şartları aşağıda yer alıyor

-Türk vatandaşı olmak,

-Askerlikle ilgisi bulunmamak

-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak

-Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak

-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak

-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

-Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

-Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak

-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak

-Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

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PTT personel alımı ne zaman başlıyor 2022? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları açıklandı!
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