Rabia Doğan’ın katil zanlısı 4. kez hakim karşısına çıktı

Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki cezaevinden izinli çıkan Besat Doğan'ın (52), 21 Mart 2021 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı (34) tabanca ile öldürmesine ilişkin davanın 4'üncü duruşması bugün 13:30'da görüldü. Duruşma 13 Mayıs tarihine ertelendi.

'Eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen katil zanlısı Besat Doğan, Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Eskişehir L. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS vasıtasıyla katıldı.

Tanık Nadir Özçelik, sanığı Alanya'dan tanıdığını belirterek, sabah kahvaltısı için arkadaşının evine gittiğinde kendisini gördüğünü anlattı. Burada Erol Aydın ve annesinin de olduğunu belirten Özçelik, "Erol'un annesi sızlanarak 'yazık oldu' dedikten sonra ne oldu diye sordum. Besat Doğan da karısını öldürdüğü söyledi. Ben de 'Nasıl oldu' diye sorunca olayı bana anlattı. Babasının mezarlığının ardından dayılarının evine geçmişler. Kavga çıkınca buradan karakola gitmişler. Sonra Besat, karakoldan ayrılmış. Yoldayken uyuşturucu satıcı dediği adamın motorunda eşini görmüş. Uyuşturucu satıcının kendisine gülüp korna çalınca da peşinden gitmiş. Yakalamış. Adama ateş edeceği sırada da karısı önüne geçmiş. Kurşunlar ona isabet etmiş" ifadelerini kullandı.

Rabia Doğan'ın annesi Nadire Salta sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Rabia Doğan'ın ailesinin avukatları, katil zanlısının suçunu kasıtlı olarak işlendiğini belirterek eşe karşı tasarlayarak ve kasten öldürme suçundan yargılanmasını talep etti.

Katil zanlısı Besat Doğan; sabıkalı olabileceğini ancak eşini öldürme gibi bir kastının olmadığını belirtti. Eşini çok sevdiğini herkesin bildiğini anlatan Besat Doğan; "Cezaevinden çıktıktan sonra boşanmak istediğimde Nadire ana, bana düşene yardım etmek gerekir deyince devam ettim. Tedavisi için hastanelere götürdüm. Ben öldürmek isteseydim rahatlaması için çıkardığım dağda bayırda yapardım. Öldürmeye niyetim yoktu. Nihaklı eşim, çocuklarımın annesiydi. Çocukalrıma nasıl hesap vereceğim. Hala vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Besat Doğan'ın avukatı ise; Rabia Doğan'ın Hüseyin B. ile ilişkisinin söz konusu olduğunu anlatarak; "Müvekkilim cezaevinden çıkarken eşini bu hayattan çıkarmaya çalışıyor. Eşinin tedavisi için hastanelere götürüyor. Eşini öldürme kastı yok. Eşini öldürmeyi düşünmediği için de tedavi ettirmeye çalışıyor. Biz mütealayı kabul etmiyoruz. Süre talebimiz var" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı 13 Mayıs saat:13:30 erteledi.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz yıl 21 Mart'ta cezaevinden izinli olarak çıkan 52 yaşındaki Besat Doğan, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Rabia Doğan'ı H.B. isimli bir kişinin motosikletinde görmüş ve otomobiliyle takip ettikten sonra ateş açmıştı. Olayda motosiklet devrilmiş, Rabia Doğan ve H.B. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri incelemede 6 adet boş mermi kovanı bulurken Rabia Doğan'ın vücuduna 5 mermi isabet ettiği belirlenmişti.

Olayın arından kaçan Besat Doğan polisin çalışmasıyla kullandığı silahla birlikte yakalanmıştı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirildiği sırada kendisini bekleyen arkadaşlarının, "Adamsın adam, adamın kralısın" dediği Doğan, "Bu memlekette gezdirmem kimseyi rahat ol sen" yanıtı vermesi dikkat çekmişti.